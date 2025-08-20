В Югре почти достроили второй мост через Обь возле Сургута

В Югре подходит к завершению строительство второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и уже готов более чем на 81%. Работы ведутся круглосуточно, на объекте задействованы около 1500 специалистов и 280 единиц техники, рассказывает региональное управление автодорог.

На левом направлении основного моста завершён монтаж деформационных швов и уложено асфальтобетонное покрытие. На правом направлении продолжается опускание пролетного строения. В целом по трассе уложено свыше 80% покрытия. Параллельно монтируются шумозащитные экраны, ведутся укрепительные работы откосов, устройство системы водоотведения и очистки воды. На завершающей стадии – нанесение антикоррозионной защиты на металлические и бетонные поверхности.

Строительство включает не только сам мост, но и целую сеть сопутствующих коммуникаций: линии электропередач, сети связи, продуктопровод для сжиженного углеводородного газа, системы видеонаблюдения, метеостанции и интерактивные табло для информирования водителей. Также устанавливаются комплексы контроля скоростного режима и весогабаритных норм.

Завершение строительства запланировано на осень этого года. Новый мост станет стратегически важным объектом федерального уровня, обеспечив связку транспортных направлений Арктика – Азия и Северного широтного хода. Его ввод в эксплуатацию значительно улучшит транспортное сообщение, расширит экономические связи между регионами Юга Сибири и северными территориями и создаст новые возможности для перевозки товаров и сырья.