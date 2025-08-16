Югорчанам рассказали, как безопасно собирать кедровые шишки

С 25 августа в Югре стартует сезон сбора кедровых шишек. Но вместе с урожаем в лес возвращаются и риски: клещи, змеи и влюбленные лоси. Об этом предупредил первый заместитель руководителя Природнадзора региона Александр Бирюков в прямом эфире, отвечая на вопрос жителя Советского района.

«Не забывайте про опасности, которые могут вас поджидать в лесу, – это клещи, змеи, дикие животные. Время сбора шишки как раз попадает на брачный период лосей, – прокомментировал он», – передает его слова «Вестник».

Кроме того, Бирюков поделился несколькими практическими советами. Например, собирать шишки лучше после дождя и ветра, тогда они быстрее падают на землю. А чтобы не испачкать руки в смоле, обязательно возьмите перчатки.

Специалист также напомнил: собирать можно только упавшие шишки – рубить или сбивать их с деревьев строго запрещено. За нарушение предусмотрен штраф: от 1 до 4 тысяч рублей.

Напоминаем, в Сургутском района обещали усилить охрану уникального леса из-за «шишкарей».