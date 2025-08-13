В Югре в Госуслугах появится форма обратной связи для бизнеса

На заседании правительства Югры, которое провёл губернатор Руслан Кухарук, утверждён порядок формирования механизма обратной связи с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе.

В качестве основного канала взаимодействия с бизнесом будет использована специализированная форма подачи обращений на «Едином портале государственных и муниципальных услуг». По словам главы региона, это решение позволит значительно сократить сроки рассмотрения запросов от предпринимателей, обеспечить оперативные консультации и сопровождение всех заявок в формате «единого окна».

Функции единого центра обработки обращений возложены на департамент экономического развития автономного округа. Исполняющий обязанности заместителя губернатора — директора департамента Владимир Утбанов отметил, что система портала будет интегрирована с институтами развития, включая фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Это обеспечит своевременное предоставление необходимой информации и повысит эффективность работы с предпринимателями.

«Мы будем работать единой командой, что позволит быстро и результативно рассматривать обращения представителей бизнеса», — подчеркнул Владимир Утбанов.