В Югре могут создать коллегиальный орган с постоянно функционирующими комиссиями

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил создать коллегиальный орган с постоянно функционирующими комиссиями по всем основным направлениям социально-экономического развития округа. Об этом он заявил в ходе своего Послания.

«Предлагаю запустить работу совета при губернаторе ХМАО по развитию местного самоуправления от текущего формата проведения заседаний совета не реже одного раза в полгода к модели постоянно действующего коллегиального органа с образованными в нем и постоянно функционирующими комиссиями по всем основным направлениям социально экономического развития. Предлагаю главам муниципальных образований кому-то возглавить такие комиссии, а кому-то наравне с руководителями и сотрудниками региональных департаментов и служб войти в их состав», ‒ сказал Кухарук.

Совместная работа будет направлена на выявление проблем, характерных как для всех муниципалитетов, так и специфических для каждого из них.

«Так мы сможем и синхронизировать региональные и местные программы, и предложить единые стандарты развития муниципальных образований, и решать те вопросы, которые в общие стандарты не укладываются», ‒ добавил губернатор Югры.

Кроме того, со следующего года в ХМАО запустят практику проведения выездных заседаний окружного правительства в муниципалитетах.