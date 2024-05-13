В Нягани сгорели мусорные контейнеры

В Нягани за майские выходные на трех мусорных площадках сгорели контейнеры, сообщает телеграм-канал АО «Югра-Экология».

«Сезон сгоревших контейнеров стартовал. В Нягани за майские выходные 3 контейнерные площадки лишились оборудования», - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что нельзя выбрасывать и выливать в контейнеры:

горящие и тлеющие предметы:

горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

бытовую, промышленную и автомобильную химию.

Если вы оказались свидетелями акта вандализма, следует обратиться в полицию. Это важно, поскольку горящие контейнеры могут стать источником серьезных пожаров. Нарушителям грозит наказание в соответствии с частью 2 статьи 167 УК РФ – принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ответственность за установку и содержание контейнерных площадок лежит на органах местного самоуправления. Исключения составляют случаи, когда обязанность по покупке контейнеров закреплена за управляющими компаниями.