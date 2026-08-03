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​Поваров, врачей и продавцов в Югре стало не хватать сильнее всего

Дефицит кадров в Югре охватил 21 профессию

​Поваров, врачей и продавцов в Югре стало не хватать сильнее всего
Фото: magnific.com

В Югре этим летом сразу 21 профессия вошла в список наиболее дефицитных. Сильнее всего работодателям не хватает специалистов в сфере здравоохранения, рабочих кадров, а также сотрудников розничной торговли. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Самый острый кадровый дефицит зафиксирован в сфере общественного питания. На одну вакансию повара, пекаря или кондитера приходится всего 1,1 резюме.

Также работодатели испытывают серьезную нехватку специалистов в здравоохранении и фармацевтике. На вакансию заведующего аптекой приходится 1,3 резюме, фармацевта-провизора − 1,5, врача − 1,8, медицинского представителя − 2,6.

Среди рабочих профессий наиболее востребованными остаются монтажники, маляры, штукатуры и отделочники, электромонтажники и электромонтеры, сварщики, машинисты, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также автослесари и автомеханики.

Не хватает кадров и в сфере торговли. На одну вакансию администратора магазина приходится 1,3 резюме, продавца-консультанта и продавца-кассира − 1,6, мерчандайзера − 1,7, директора магазина − 3,0, товароведа − 3,8.

«Дефицит квалифицированных рабочих кадров обусловлен структурой спроса в регионе: на рабочий персонал приходится 30% всех вакансий в ХМАО, еще по 22% − на сферу строительства, производства и сервисного обслуживания. Это наиболее емкие с точки зрения потребности в кадрах направления. При этом дефицит рабочих кадров напрямую влияет на уровень зарплатных предложений. Так, медианная предлагаемая заработная плата для рабочего персонала в ХМАО сейчас составляет 156 тысяч рублей, для строителей − 171,7 тысячи рублей, для специалистов сферы производства − 169,5 тысячи рублей», − отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Помимо этого, в список дефицитных также вошли агенты по недвижимости, оценщики, менеджеры ресторанов, курьеры и почтальоны.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 163, комментариев: 0
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