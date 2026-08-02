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В Тюмени уровень Туры продолжает расти и приближается к 900 см

В Тюменской области уровень воды в Туре поднялся до 896 сантиметров

В Тюмени уровень Туры продолжает расти и приближается к 900 см
Фото t.me/av_moor

Уровень воды в реке Тура в Тюменской области за сутки поднялся еще на четыре сантиметра и достиг 896 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Продолжает расти и уровень воды в реке Пышме в районе села Богандинского. За последние сутки он увеличился на 15 сантиметров и составил 599 сантиметров — до отметки неблагоприятного явления остается один сантиметр. При этом специалисты отмечают снижение интенсивности паводка на Пышме.

Из-за подъема воды в регионе подтоплен 121 жилой дом. Эвакуированы 53 человека, в том числе девять детей. Из них 38 размещены в трех пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников.

По словам Александра Моора, ситуация остается на личном контроле региональных властей. Продолжается прием заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 15,5 тысячи рублей на каждого пострадавшего.

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня действует в Тюменской области с 28 июля. По данным властей, уровень воды в Туре начал резко повышаться с середины июня, а 25 июля превысил критическую отметку в 850 сантиметров.


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02 августа в 16:07, просмотров: 1081, комментариев: 0
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