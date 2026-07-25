В тюменских лесах обустроили 75 зон отдыха и установили 82 противопожарных стенда

В Тюменской области продолжается масштабная работа по противопожарному обустройству лесов. С начала года специалисты уже благоустроили 75 специальных зон отдыха для граждан и разместили 82 информационных стенда противопожарной тематики, сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

Каждая зона отдыха проектируется с учетом строгих требований пожарной и санитарной безопасности. Здесь устанавливают стол и скамейки под навесом, обустраивают место для сбора мусора, а вокруг площадки создают минерализованную полосу – барьер из очищенной до минерального слоя почвы, который не даст огню быстро перекинуться на лес. Рядом размещают информационный аншлаг с правилами поведения в лесу.

«Организованные места отдыха решают сразу две задачи: делают пребывание в лесу комфортнее и безопаснее, а заодно снижают риск возникновения пожаров в самых посещаемых местах», – отметили в департаменте.

Информационные стенды противопожарной тематики устанавливают на популярных маршрутах, у въездов в лесные массивы и в местах, где люди чаще всего устраивают привалы. На них напоминают о запрете разводить костры в неположенных местах, бросать горящие спички и окурки, оставлять без присмотра мангалы.

Все работы по обустройству принимают специалисты Тюменского управления лесами. Контроль идет на каждом этапе: от выбора места для зоны отдыха до ширины минерализованной полосы и читаемости информационных надписей.

Всего в 2026 году в лесах Тюменской области планируется создать 113 таких площадок для отдыха. Первые зоны уже появились в Абатском, Викуловском, Ярковском и других лесничествах. Их размещают там, где люди бывают чаще всего: у водоемов, на популярных лесных маршрутах, в грибных и ягодных местах, а также вдоль дорог. Кроме того, в этом году в лесах установят более 1100 информационных элементов.

Организованные зоны отдыха, информационные стенды и строгий контроль – элементы единой стратегии, которая помогает защитить леса Тюменской области от огня. Жителям региона напоминают, что с 6 апреля установлен пожароопасный сезон – разведение костров в лесах запрещено даже в оборудованных местах. Для отдыха на природе необходимо выбирать специально обустроенные площадки.

Координаты таких мест можно найти на карте Геопортала Тюменской области в разделе «Лесной комплекс».