Тюменские предприниматели смогут оформлять льготные займы через мобильное приложение

В Тюменской области у предпринимателей появился новый цифровой инструмент для получения государственной поддержки. Фонд финансирования предпринимательства региона запустил мобильный личный кабинет, который позволяет представителям малого и среднего бизнеса оформлять льготные займы, поручительства и другие финансовые услуги удаленно – прямо со смартфона.

В мобильном сервисе доступны все основные продукты фонда: подача заявок на льготные государственные микрозаймы (размером до 5 млн рублей), услуги лизинга, поручительства, страхования и банковские кредиты. Предприниматели могут загружать документы онлайн для оформления услуг, а также мгновенно заказывать справки об остатке задолженности и акты сверки по действующим займам. Для оперативных консультаций в приложении предусмотрен чат с персональным куратором.

«Сервис адаптирован под любые операционные системы и защищен от блокировок», – отмечают в фонде. Для установки приложения не требуется скачивание из магазинов – достаточно открыть ссылку в браузере и добавить ярлык на рабочий стол.

Запуск мобильного сервиса призван упростить доступ тюменских предпринимателей к мерам господдержки, исключая необходимость личного посещения офиса фонда. Это особенно актуально для бизнеса в муниципалитетах, где доступ к финансовым инструментам часто затруднен.

Напомним, что фонд финансирования предпринимательства является ключевым институтом поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. За 18 лет работы он выдал более 1,6 тысячи поручительств на 7 млрд рублей, благодаря чему бизнес привлек 21,9 млрд рублей кредитов. За первое полугодие 2026 года Гарантийный фонд Инвестиционного агентства предоставил 95 поручительств на общую сумму 631,1 млн рублей – это рекордный показатель за всю историю программы.

Поддержка предпринимательства в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Новый мобильный сервис стал еще одним шагом к созданию комфортных условий для развития бизнеса в Тюменской области.