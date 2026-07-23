На проспекте Ленина в Сургуте осталось выполнить 5% ремонтных работ

В Сургуте завершается ремонт участка проспекта Ленина от пересечения с улицей Декабристов до дома №35, рядом с памятником Основателям города. Контракт был заключен 5 мая 2025 года и формально действует до 31 октября 2026-го. Однако почти все работы закончились раньше. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал главный инженер строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

«Все основные работы мы выполнили в 2025 году. Сегодня заканчиваем монтаж тактильной плитки, уже установлены ограждения для маломобильных групп, нанесена разметка на стоянке и установлены знаки для инвалидов на местах парковки. Это 5% от всего объема работ», – сказал Суворов.

Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта составляет 162 млн рублей.

На объекте работали около 30 специалистов. На участке обновили проезжую часть и парковки общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, отремонтировали тротуары площадью около двух тысяч квадратных метров и выполнили озеленение.

По словам Суворова, серьезных технических сложностей на объекте не было. Основные неудобства касались движения пешеходов.

«Мы старались их минимизировать, переключая потоки людей, которые гуляют по улице Ленина, с одной стороны на другую. Проблем по технической части не было», – отметил представитель подрядчика.

Этот участок давно требовал обновления, сообщил СИА-ПРЕСС начальник отдела контроля и организации ремонтных работ улично-дорожной сети Сургута Игорь Назаров.

«Все-таки это центральная улица города, лицо города. Здесь были выполнены работы по ремонту проезжей части, заменено покрытие дороги и автомобильных парковок, обустроен технический тротуар, также отремонтированы тротуары, которые были покрыты плиткой», – рассказал он.

Гарантия на новое дорожное покрытие составляет пять лет.

Кроме того, отдельно идут работы на кольце Ленина. Там за счет местного бюджета ремонтируют проезжую часть и тротуары до улицы Университетской, а также приводят в порядок ливневый коллектор.