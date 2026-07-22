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​Долголетие тюменских пенсионеров поддерживают творчеством

Пенсионеры Тюмени создают цветы из фоамирана на занятиях в «Рукотворном уголке»

​Долголетие тюменских пенсионеров поддерживают творчеством
vk.ru/dsr72

В Тюмени продолжает работу проект «Рукотворный уголок», организованный Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с корпоративными волонтерами СИБУРа. Инициатива соответствует целям национального проекта «Семья» и направлена на поддержание активного долголетия через творчество, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

На очередной встрече участники «серебряного» возраста освоили декораторское искусство. Под руководством наставников из податливого фоамирана они создавали нежные бутоны, а с помощью салфеток и фантазии превращали простые керамические стаканчики в стильные дизайнерские кашпо. Каждую работу завершала миниатюрная деревянная лестница, придающая композиции особый шарм.

«Кропотливая работа с мелкими элементами по-особому воздействует на самочувствие. Вот буквально несколько минут прошло – и всяких забот как не бывало! Только сосредоточенность, чтобы создать хоть и не шедевр, но что-то красивое, приятное», – отмечает участница проекта Евгения Рагозина.

По словам организаторов, такие занятия не только развивают мелкую моторику и творческие способности, но и помогают участникам отвлечься от повседневных забот, почувствовать радость самовыражения и общения. «Каждое движение требует внимания. Сидишь, подбираешь лепесток к лепестку – никуда не торопишься, а результат все равно радует. Внучке потом фотографию отправила – она даже не поверила, что я сама сделала», – поделилась впечатлениями Светлана Швед.

Проект «Рукотворный уголок» стал частью системной работы по организации досуга и развитию творческих способностей людей старшего возраста, которая ведется в регионе. Ранее в Тюмени уже проходили подобные мастер-классы, где пенсионеры осваивали различные виды рукоделия – от вязания до росписи по дереву.


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Сегодня в 22:14, просмотров: 159, комментариев: 0
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