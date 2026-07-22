В Упоровском районе прошел областной казахский праздник «Курултай-2026»

В Упоровском муниципальном округе 18 июля состоялся областной казахский праздник «Курултай-2026», посвященный Году единства народов России. Мероприятие объединило более семи тысяч жителей и гостей Тюменской области, сообщили в комитете по делам национальностей региона.

Центральным событием стал смотр национальных подворий, где свои традиции, культуру и национальную кухню представили казахские общины из 17 муниципальных образований региона. Вместе с ними в работе этнокультурного пространства приняли участие представители русского, армянского, немецкого, чувашского и хантыйского народов, а также тюменские казаки.

На торжественной церемонии открытия председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев зачитал приветствие заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского: «Тюменская земля – наш общий гостеприимный дом. Здесь в мире, согласии и добром соседстве на протяжении столетий живут представители десятков национальностей. В большой многонациональной семье тюменцев казахский народ занимает достойное место, внося неоценимый вклад в развитие нашего региона. Выражаю огромную благодарность аксакалам за сбережение заветов предков, а нашей талантливой молодежи – за то, что с честью продолжает славные традиции».

Для гостей работали национальные подворья, выставки и интерактивные площадки. В программу вошли концерт творческих коллективов, спортивные соревнования по национальным видам спорта и традиционный конноспортивный турнир памяти Героя России Жумабая Раизова.

Тюменская область традиционно является многонациональным регионом, где в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей и народностей. Проведение таких праздников, как «Курултай», способствует укреплению межнационального согласия и сохранению культурного наследия народов, проживающих в регионе.