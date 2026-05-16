Сети для НТЦ в Сургуте должны построить до конца 2026 года

Компания ЮВиС получила новый контракт на строительство инфраструктуры для Научно-технологического центра в Сургуте. Речь идет о сетях водоотведения стоимостью 549 миллионов рублей.Контракт заключило МКУ «Управление капитального строительства города». Завершить работы подрядчик должен до конца 2026 года, сообщает FAKTOLOGIA.com.

Конкурс на выбор подрядчика объявили в марте 2026 года. Однако заявку подала только одна компания. В итоге контракт заключили с единственным участником по начальной цене.

Это уже третья попытка построить сети водоотведения для будущего НТЦ. Первый контракт получила компания «Механизатор», но позже договор расторгли из-за срыва сроков. После этого подрядчиком стала тюменская компания «Олекс Групп», однако контракт с ней также расторгли – организация даже не приступила к работам.

Власти ХМАО ранее потребовали завершить инфраструктурную подготовку площадки НТЦ до конца 2026 года. В противном случае может оказаться под угрозой строительство университетского кампуса, на который регион уже привлек федеральное финансирование.

Сейчас из 15 запланированных объектов инженерной подготовки территории завершены только пять. Общая стоимость подготовки площадки приблизилась к восьми миллиардам рублей.

Для компании «ЮВиС» это уже четвертый контракт на объектах НТЦ. Ранее подрядчик построил магистральную дорогу и ливневую канализацию, а также получил контракт на сети теплоснабжения.

Кроме того, компания занимается строительством набережной протоки Кривуля. Стоимость этого проекта уже выросла почти до четырех миллиардов рублей.