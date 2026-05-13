В Сургуте пройдет «Ночь музеев» с музыкой, выставками и мультфильмами

В эту субботу, 16 мая, в Сургуте пройдет акция «Ночь музеев». Сразу две городские площадки – Галерея современного искусства «Стерх» и культурный центр «Порт» – подготовили большую программу для детей и взрослых.

«Тема акции в 2026 году – «Родное»: вместе с участниками мероприятия займёмся изучением и творческой интерпретацией всего, что мы считаем родным: своей семьи, нашего города, культурных традиций России в целом и региона в частности, послушаем местных талантливых музыкантов, ознакомимся с премьерой мультфильма о сургутской идентичности и поговорим с его автором», − поделились в пресс-службе МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр».

В «Стерхе» программа пройдет с 15:00 до 20:00. Гости смогут увидеть выставки «Очерки провинциальной жизни» художника Юрия Шерова и «А живу в столице» Ольги Давыдовой. Для детей организуют мастер-классы по лепке и декоративно-прикладному искусству, а для взрослых – квиз «Назад в СССР» и знакомство с техникой нижнетагильской росписи.

Вечером в галерее выступят сургутские музыканты. Коллектив «Разные истории» исполнит произведения российских и зарубежных композиторов на флейте, саксофоне, баяне и рояле. Также состоится концерт проекта «Книга Пустоты».

Культурный центр «Порт» проведет акцию с 16:00 до 22:00. Здесь откроется выставка «Городские истории» со студенческими работами, посвященными Сургуту и другим городам России. Посетителей также ждет художественный перформанс «Портрет на бегу».

Для детей подготовили викторину «Югра многоликая», мастер-классы по созданию архитектурного панно, пластилинового города и лепке из глины. Для взрослых – занятия по леттерингу и созданию браслетов.

Одним из главных событий вечера станет премьера мультфильма «Черный лис. Легенда о храбрости» и встреча с его автором Екатериной Исаевой. Кроме того, в «Порту» выступит сургутская исполнительница Роза Карим, а завершится программа показом мультфильмов студии «Аниматика» по сказкам народов России.

Кстати, 15 мая в Художественном музее тоже пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году организаторы посвятили ее теме «Тайна Музейного проезда».