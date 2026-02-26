Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

28 февраля

Выставка «Авторский взгляд»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

В городе действует выставка, в которую вошли работы талантливых российских фотохудожников: Апухтиной В.И., Наседкина В.Н., Сергеева М.Е., Мойсюка А.В., Скрипина А.В. В своих картинах художники обращаются к внутреннему состоянию человека, памяти, времени, городской и природной среде.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 50 рублей, взрослый ‒ 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «По следам Черного лиса»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Для детей и их родителей подготовили творческое и увлекательное занятие, на котором каждый сможет узнать историю главного символа Сургута в произведениях иронической графики из собрания музея, а также поучаствовать в мастер-классе по рисованию открытки.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 120 рублей. 6+

Мастер-классе «Сибирская морфида»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, второй этаж. Время: 14:00.

Жители и гости Сургута могут посетить творческий мастер-класс, где им предстоит создать своими руками оригинальное украшение ‒ брошь в технике вышивки бисером, вдохновленную красотой музейных экспонатов ‒ морфидов.

Морфиды ‒ это подсемейство дневных тропических бабочек из семейства нимфалид. Во время мастер-класса гости познакомятся с традиционными приемами шитья, а также узнают об истории создания брошей.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Премьера концертной программы «Русская классика»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

В честь празднования 250-летия Государственного академического Большого театра России на сцене Сургутской филармонии состоится премьера большой концертной программы. Любители классики услышат: Четвертую симфонию Сергея Танеева, кантату «Москва» Петра Чайковского в исполнении хоровой капеллы «Светилен», Симфонического оркестра, хора юношей Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского и хора Сургутского музыкального колледжа, увертюру «1812 год» Петра Чайковского, а также сольные исполнения от Светланы Люпп и Юрия Сорокина.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Национальный праздник-обряд «Нарождение Луны»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 18:00.

Сургутян приглашают на удивительный праздник, открывающий новый цикл природы и наступление весны. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа:

древний обряд угощения молодой луны у «снежного» стола;

национальные песни и танцы северных народов;

церемония награждения победителей конкурса фотографий «Под лунным светом»;

веселые народные игры ханты и манси;

теплый уютный чум с ароматным таежным чаем.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Открытый микрофон в Компромате

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Горожан ждет музыкальный вечер в Компромате, где соберутся пять групп ‒ WHISPERA, КОСМОПОРТ17, ПАЛАС?, РЕАЛЬНО и ALKOMA(Z), а также рэпер МИКРОБ и акустический ГРЯЗНЫЙ ИЗМЕННИК. На концертной площадке прозвучат меланхоличная акустика, рэп, инди-рок и альтернативный метал.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

1 марта

Музейное занятие «Для самой-самой!»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Взрослые и юные сургутяне могут посетить мастер-класс, посвященный Международному женскому дню ‒ 8 марта. На нем участники изготовят праздничную открытку в технике «айрис фолдинг» ‒ это художественная техника, когда с помощью бумаги и клея получается композиции с эффектом объемного изображения.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Игра-путешествие «PROкод Югры»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Для горожан всех возрастов подготовили игру для всей семьи Гостям встречи предстоит: разгадать загадки прошлого, зашифрованные в артефактах, найти спрятанные подсказки, пройти испытания и решить головоломки, а также восстановить «утраченный» экспонат на выставке «АРХЕОювелирно».

Мероприятие рекомендовано для детей старше шести лет.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Доисторическая вечеринка»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 15:00.

Галерея «Стерх» приглашает всех желающих на интеллектуальный вечер с насыщенной программой. Присутствующих ждет: выставка «Новые истории Древней Югры»; квиз «Наследие предков»; творческие арт-занятия от семейной мастерской «Стершонок»; мастер-класс «Артефакт своими руками» от Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина (смешанная техника); сюрприз от Люми Парка; раскопки древних сокровищ и яркая фотозона.

Мероприятие рекомендовано для детей старше шести лет. Дети до семи лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. 6+

Премьера концертной программы «Сегодня праздник у девчат»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 17:00.

В этот вечер солистка Сургутской филармонии Венера Батыршина подарит жителям и гостям города незабываемый музыкальный вечер, исполнив песни звезды советской сцены 60-70 годов, народной артистки России Марии Пахоменко. В концерте также примет участие ансамбль мажореток и барабанщиц «Дефиле-Бэнд».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 600 рублей. 12+

Спектакль «Невероятные приключения Эльфийской принцессы»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, концертно-театральный зал. Время: 18:00.

БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера» представит зрителям хореографический спектакль «Невероятные приключения Эльфийской принцессы» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Это волшебная и добрая сказка, которая точно понравится и детям, и взрослым.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 400 рублей. 0+

