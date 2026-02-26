Дума Сургута приняла отчет главы за 2025 год и дала положительную оценку работе администрации

Депутаты Думы Сургута приняли отчет главы города Максима Слепова о результатах его деятельности и работе администрации за 2025 год. Доклад заслушали на 42-м заседании городского парламента. Работа главы оценивалась по 84 показателям, в том числе по реализации Стратегии социально-экономического развития Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050-го. По итогам обсуждения депутаты дали положительную оценку деятельности администрации.

В своем выступлении Максим Слепов подчеркнул, что главным ориентиром остается качество жизни сургутян.

«Выступая с отчетом о работе администрации за 2025 год, я беру на себя ответственность говорить от имени всех жителей родного Сургута. Как глава города вижу свою главную задачу − слушать запросы людей и объединять их в единую команду для работы на общий результат. <…> Главный финансовый документ города по-прежнему социально ориентированный. Наш бюджет составляет 58 миллиардов рублей. Больше 60% − почти 32 миллиарда рублей − будет направлено на развитие образования, молодежной политики, культуры и спорта», − выделил он.

Депутаты отметили результаты в сфере транспорта и инфраструктуры. Владимир Клишин назвал 2025 год «прорывным» для города.

«Мы получили действительно исторический объект − второй мост через Обь «Звезда Оби», введенный с опережением сроков. Построено более 2,9 км новых дорог, начато строительство второй очереди восточно-объездной дороги. Ремонтная кампания стала рекордной − площадь выполненных работ выросла до 276 тысяч квадратных метров, доля дорог в нормативном состоянии достигла 86%», − сказал парламентарий.

Также в 2025 году практически полностью расселен аварийный жилищный фонд с опережением федеральных сроков на пять лет. Введены две школы по 900 мест в Марьиной Горе и Пойме-5, начала работу начальная школа-детский сад на 300 мест. В сфере дошкольного образования достигнута 100% доступность для детей от полутора до трех лет.

«Отмечу, что городу еще нужны объекты образования. Сегодня строительство школ идет с отставанием, но уже есть решение о смене финансовой схемы, которая, надеюсь, позволит увеличить темпы строительства школ», − добавил депутат.

Владимир Клишин отметил развитие общественных пространств: завершен второй этап благоустройства экопарка «За Саймой», полностью обновлены парковые зоны в 20А и 8 микрорайонах, отремонтировано 15 дворовых территорий.

Владимир Болотов поддержал коллег, выделяя, что 2025 год стал «прорывным» в части благоустройства и транспортной реформы, в том числе работы СПОПАТ.

«Мы живем в исторических реалиях, когда вопросов действительно много. От себя лично и от лица избирателей хочу выделить несколько тенденций. 2025 год для меня лично, наверное, на моей исторической памяти, это был тот год, который ознаменовался таким прорывом в области благоустройства, в области транспортной работы, потому что такой реформы, которая прошла со СПОПАТом, я не помню, наверное, за последний лет 15», − заявил депутат Думы.

Он отдельно отметил роль главы города в продвижении крупных инфраструктурных и градостроительных решений.

«Сложно оценить деньгами, но очень важно то, что меняется само восприятие города. И здесь хочу отметить личный вклад Максима Слепова — убеждение всех сторон в том, что эти проекты необходимы, что их нужно реализовывать. Это меняет качество жизни», − сказал парламентарий.

При этом Болотов предупредил о возможных сложностях в 2026 году.

«Мы входим в непростую экономическую ситуацию. Прогнозирование осложняется, мы до конца не понимаем всех последствий, которые нас ждут. Но при этом запрос на сохранение той динамики, которую задали в 2025 году, останется. Лично я теперь буду сравнивать любые процессы с 2025 годом. Потому что этот год наглядно показал, как администрация может работать», − высказался он.

Подводя итоги обсуждения, председатель Думы Александр Олейников резюмировал, что городская власть и депутатский корпус действуют как единая команда:

«Со своей стороны хочу отметить, что депутаты Думы и администрация города − единомышленники, которые осознают важность командной работы и принятия выверенных, согласованных решений на благо нашего города и всех жителей Сургута».

Более подробно о ключевых вопросах в отчете главы Сургута − читайте скоро на портале СИА-ПРЕСС.