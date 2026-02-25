Срок подготовки проекта общественного пространства на месте «Авроры» продлили до 31 марта

Срок исполнения протокольного поручения по проекту общественного пространства на площадке бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте продлили до 31 марта. Такое решение народные избранники приняли на депутатских слушаниях.

Ранее по инициативе Думы была создана рабочая группа с участием представителей администрации, Молодежной палаты и парламентариев. Подготовлена дорожная карта реализации проекта. Однако, как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич, выйти на готовый технический проект пока не удалось.

«В рамках протокольного поручения была у нас организована рабочая группа, мы приходили на встречи. Была запрошена информация ресурсоснабжающих организаций о возможности переукладки или технического присоединения всей инженерной инфраструктуры. Также был направлен запрос в адрес собственника смежного земельного участка, на котором размещен объект незавершенного строительства», − отметил чиновник.

По его словам, управление капитального строительства предварительно рассчитало объем мероприятий, необходимых для вывода здания «Авроры» из аварийности, а также проектно-изыскательские работы по возможному капитальному ремонту.

«Дополнительно появился у нас инвестор. На 6 марта у нас с департаментом имущественных и земельных отношений запланирован совместный выезд в здание с экспертом. И инвестор, возможно, проработает вопрос по возможности заключения концессионного соглашения. Поэтому прошу продлить срок исполнения до 31 марта», − добавил Сорич.

Депутат Алексей Кучин уточнил, получено ли техническое задание от Молодежной палаты и отдела молодежной политики, что они видят на месте «Авроры».

«Техническое задание у нас готово. Также в рамках всей информации, которая поступила в администрацию города, была направлена в молодежную палату. Дополнительно продублирую вам», – ответил директор департамента.

На вопрос о позиции инвестора он пояснил, что концепция остается прежней: речь идет о создании молодежного культурного центра с соответствующим наполнением.

В итоге депутаты согласовали новый срок отчета департамента архитектуры и градостроительства по подготовке технического проекта общественного пространства на площадке «Авроры» – до 31 марта.

Ранее в Сургуте запустили новое голосование по будущему бывшего кинотеатра «Аврора». Опрос проходит по инициативе администрации города, а его результаты планируют учитывать при принятии дальнейших решений по развитию территории.