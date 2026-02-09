Четыре человека пострадали в аварии на трассе «Нефтеюганск − Сургут»

Вечером, 8 февраля, на трассе «Нефтеюганск – Сургут» произошло ДТП с участием микроавтобуса и фуры. В аварии пострадали четыре человека, сообщили в ГАИ Югры.

«В 17:55 на 49 км автодороги «Нефтеюганск-Сургут» в Сургутском районе, 58-летний водитель «Mercedes», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «Volvo», под управлением 62-летнего мужчины. В результате автоаварии четыре пассажира Mercedes получили травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие выходные на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых семь человек получили травмы.