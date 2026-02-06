В Сургуте сгорел дачный дом в ПСОК «Витамин»

Сегодня днем, 6 февраля, в Сургуте загорелся дачный дом на территории ПСОК № 6 «Витамин». В результате пожара погибли два человека, один из них ‒ несовершеннолетний. Об этом сообщили в администрации города и региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 12:45. Пожарные подразделения прибыли на место в 13:00. К этому моменту происходило горение дачного дома и находившегося рядом автомобиля по всей площади.

«Пожар локализован в 13:32, открытое горение ликвидировано в 13:43. Общая площадь возгорания составила 64 кв. м. К тушению привлекались от МЧС России 19 сотрудников и пять единиц техники», ‒ указали в МЧС России по ХМАО.

На месте происшествия работают сотрудники скорой медицинской помощи, госпожнадзора, полиции, Следственного комитета, прокуратуры города, спасательного центра и управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута. Причины возгорания устанавливаются.