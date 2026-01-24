16+
​Врачи Сургута экстренно прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны

Сургутские травматологи поставили на ноги 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны

Пациентка с врачом-травматологом-ортопедом В.В. Голиковым. Фото: Сургутский травмцентр / vk.com

Травматологи Сургута прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны с переломом шейки бедра. Пациентка поступила с тяжелой травмой после падения у себя дома – она потеряла равновесие в ванной и выпала на пол, после чего уже не смогла подняться, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Югорчанка Нина Дмитриевна проживает в Кондинском районе. Как она сама вспоминает, все произошло внезапно: «Будто кто-то толкнул». С большими усилиями женщина сумела доползти до входной двери и открыть ее – в этот момент к ней пришел внук. Он вызвал скорую помощь. После госпитализации пациентку доставили в Сургут, где врачи приняли решение об экстренной операции.

«После необходимого дообследования, консультаций с терапевтом и анестезиологом-реаниматологом Нине Дмитриевне в экстренном порядке выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава. Оперировали Владимир Голиков и Алексей Котов – опытные врачи отделения травматологии и ортопедии №1», – указали в травмцентре.

Как отмечают врачи, переломы шейки бедра и чрезвертельные переломы относятся к жизнеугрожающим травмам, особенно у пожилых пациентов. Резкое ограничение подвижности может привести к тяжелым осложнениям – застойным пневмониям, тромбозам, тромбоэмболии легочной артерии, пролежням и полиорганной недостаточности.

«Пациентов старше 60 лет мы оперируем не позднее первых двух суток с момента госпитализации. Анализ нашей работы в динамике подтверждает эффективность данного подхода», – сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 Сергей Глиняный.

Только за прошлый год в этом отделении пролечили более 750 пациентов пожилого и старческого возраста – это около 30% от общего потока. Около 150 человек были госпитализированы именно с переломами проксимального отдела бедра.

Сейчас Нина Дмитриевна успешно перенесла операцию и ранний этап реабилитации и готовится к выписке.


Сегодня в 14:25, просмотров: 86, комментариев: 0
