В Сургуте достроена газовая котельная для НТЦ

В Сургуте на территории будущего Научно-технологического центра завершили строительство первой газовой котельной. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в соцсетях.

По его словам, котельная мощностью 34 МВт находится в полной готовности к пусконаладочным работам и дальнейшей эксплуатации. Летом планируется благоустроить прилегающую территорию.

Также, как отметил Максим Слепов, вторая котельная готова примерно на 70%. Общая мощность двух объектов составит 68 МВт — этого, по информации главы города, достаточно, чтобы в автономном режиме обеспечивать теплом все объекты НТЦ, не снижая потенциал городских тепловых сетей.

В целом на территории НТЦ город реализует 10 объектов. Строительство пяти из них, подчеркнул глава Сургута, полностью завершено.