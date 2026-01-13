16+
Пять иностранцев выдворят из Сургута по итогам совместной проверки прокуратуры и силовиков

Из Сургута вышлют еще пятерых иностранцев, нарушивших миграционные законы

Пять иностранцев выдворят из Сургута по итогам совместной проверки прокуратуры и силовиков
Фото прокуратуры Югры

Прокуратура Сургута совместно с правоохранительными органами провела проверочные мероприятия в сфере соблюдения миграционного законодательства. По итогам проверки выявили пять иностранных граждан, которые находились на территории города незаконно.

В связи с этим сотрудники миграционного контроля привлекли нарушителей к административной ответственности. Им назначили штрафы с принудительным административным выдворением за пределы страны.

В прокуратуре сообщили, что надзорные мероприятия по выявлению фактов незаконной миграции на территории автономного округа продолжатся и находятся на контроле ведомства.


Сегодня в 12:53
