Подростка, обвиняемого в нападении в ТЦ Сургута, заключили под стражу

В Сургуте суд заключил под стражу 17-летнего уроженца иностранного государства, обвиняемого в хулиганстве. Речь идет о нападении на подростка в одном из торгово-развлекательных центров города. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), продолжается, сообщили в СК РФ по ХМАО.

Вчера, 6 января, по ходатайству следствия суд принял решение заключить фигуранта под стражу. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления Михаила Мокшина, указали в телеграм-канале «Следком Югры».