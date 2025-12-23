За год в муниципалитете ввели 88 тысяч квадратных метров и готовятся увеличить показатель до 113 тысяч

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о выполнении плана по вводу жилья в муниципалитете. Итоги жилищного строительства он озвучил во время итоговой пресс-конференции.

По его словам, в Сургутском районе уже введено в эксплуатацию 88 тысяч квадратных метров жилья – это полный объем утвержденного годового показателя. За это время построено восемь многоквартирных домов на 793 квартиры, а также 440 индивидуальных жилых домов. До конца года планируется ввести еще три многоквартирных дома и 22 объекта индивидуального жилищного строительства. В этом случае общий ввод жилья в районе составит почти 113 тысяч квадратных метров.

Андрей Трубецкой отметил, что реализация жилищных программ стала возможной благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства округа. Общий объем финансирования в 2025 году достиг 5,5 млрд рублей. Эти средства позволили улучшить жилищные условия 1,3 тысячи семей.

В рамках программ переселения и поддержки населения в районе приобрели 605 квартир. Еще по 243 жилым помещениям гражданам выплатили выкупную стоимость. Параллельно оказывалась адресная помощь отдельным категориям жителей.

«На 219,4 миллиона рублей предоставлены целевые субсидии 44 семьям участников специальной военной операции. Еще 183 семьи льготных категорий, включая многодетные и молодые, получили социальные выплаты на общую сумму 246,6 миллиона рублей. Также предоставлено 30 земельных участков и обеспечено жильем 28 детей-сирот», – рассказал глава Сургутского района.

Напоминаем, ранее Сургутский район представил свои инициативы по корректировке федерального законодательства и программ в сфере расселения аварийного жилья, комплексного развития территорий, а также бюджетной и инвестиционной политики.