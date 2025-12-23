В Сургуте появятся четыре участка дорог, где нельзя будет останавливать и парковать машины

В Сургуте появятся знаки «Остановка запрещена» на ряде городских улиц. Соответствующее решение приняла созданная в администрации рабочая группа по повышению безопасности дорожного движения.

В рамках обсуждения было решено установить дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин, на следующих участках:

— по четной стороне улицы Энгельса от дома № 8 до улицы Республики;

— по четной стороне улицы Гагарина от улицы Энергетиков до дома № 12 по улице Гагарина;

— на улице Мелик-Карамова в районе дома № 24;

— внутриквартальном проезде вдоль дома № 2 проспекта Пролетарский (между домом и ТЦ «Союз»).

Ожидается, что введение ограничений позволит снизить риски аварий, улучшить обзорность и пропускную способность этих участков дорог.