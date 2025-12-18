Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

20 декабря

Новогоднее мероприятие «Бал на носу» с показом спектакля «Кот в сапогах»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

Юных горожан и их родителей приглашают на новогоднее представление, где они увидят добрую Золушку, сказочную Тыкву, символа наступающего года ‒ веселого Коня, а также Деда Мороза и его внучку Снегурочку. После представления гостям покажут спектакль «Кот в сапогах».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 800 рублей. 0+

Мастер-класс «Новогодняя ночь»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 11:00.

Жители и гости Сургута могут посетить мастер-класс по созданию декоративной композиции с помощью акрила. Мероприятие рекомендовано для участников старше 14 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 600 рублей, взрослый ‒ 900 рублей. 12+

Фестиваль «ЗИМАРТ»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 16:00 до 19:00.

В Сургуте продолжает действовать фестиваль «ЗИМАРТ», в рамках которого гости могут увидеть «Деревню сказок» из ледяных скульптур, поучаствовать в творческих семейных мастер-классах, играх на свежем воздухе, сделать памятные фото у новогодних фотозон, а также покататься на ледовом катке.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: от 50 рублей. 0+

Новогодний «Открытый микрофон»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В этот вечер в Невесомости пройдет традиционный «Открытый микрофон», где выступят новые звезды сцены и опытные музыкальные артисты.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

21 декабря

Музейное занятие «Мастерская елочной игрушки»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр. Время: 12:00.

У всех желающих есть возможность создать новогоднюю елочную игрушку из ватного папье-маше. Работы будут выполнены по примеру коллекции советских игрушек Сургутского краеведческого музея.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «Символ года 2026»

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Вчера: 13:00.

В городской библиотеке состоится встреча клуба по интересам «Увлеченные люди», где каждый желающий сможет создать символ наступающего 2026 года. Гостям встречи также расскажут о значении Лошади в восточной культуре и ее символизме.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 18+

Мастер-класс «Мишка на Севере»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Для сургутян подготовили творческий мастер-класс, на котором каждый участник сделает своими руками новогоднюю подвеску ‒ северного медведя. Поделка будет слеплена и расписана акрилом. Занятие рекомендовано для участников старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+

Концертная программа «Классический Новый год»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

Симфонический оркестр Сургутской филармонии подготовил зрителям новогодний вечер, на котором прозвучит музыка венских балов. В программе: известные вальсы и польки династии Штраусов, Баркарола из оперы «Сказки Гофмана» Оффенбаха, Ария Русалки из оперы «Русалка» Дворжака, Вальс №2 Шостаковича и музыка балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. А дополнит эту музыкальную сказку «Куплеты Адели» из оперетты Штрауса «Летучая мышь».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 000 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

