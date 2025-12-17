Администрация Сургута назвала места для новогодних фейерверков

В Сургуте на Новый год запускать фейерверки разрешили только в трех местах. Об этом сообщили в администрации города. Использование пиротехники за пределами этих площадок может повлечь штрафы.

«Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту информирует горожан, что Постановлением Администрации города от 24.12.2024 № 7032 определен перечень мест для запуска пиротехнических изделий», − передает пресс-служба администрации.

Где в Сургуте можно запускать фейерверки:

– спортивное ядро в микрорайоне № 35А;

– площадь театра Сургутского государственного университета;

– территория между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова.

О главных правилах безопасности зимой − рассказал в нашем интервью начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачёв.