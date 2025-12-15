Автобус из речного вокзала в аэропорт появится в Сургуте в 2026 году

В 2026 году в Сургуте планируют запустить новый автобусный маршрут, который напрямую свяжет речной вокзал и аэропорт. На организацию линии в городском бюджете предусмотрено около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил глава города Максим Слепов на пресс-конференции по итогам 2025 года, которая прошла сегодня, 15 декабря.

Решение о создании маршрута принято по запросам жителей. Как отметил глава, его запуск должен повысить транспортную доступность аэропорта для горожан и гостей Сургута. Новый маршрут станет частью работы по формированию в городе транспортно-логистического центра, в рамках которого планируется увязать между собой различные виды транспорта.

Максим Слепов также отметил, что маршрутная сеть Сургута будет корректироваться по мере застройки промышленных территорий. По его словам, с мая 2025 года в городе уже изменили четыре автобусных маршрута с учетом пожеланий жителей.