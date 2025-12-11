В Сургуте в 2026 году отремонтируют 16 дворов

В 2026 году администрация Сургута планирует направить 850 миллионов рублей на ремонт и благоустройство придомовых территорий и элементов улично-дорожной сети. Такие расходы заложены в проект городского бюджета, пишет stribuna.ru.

Средства предполагается распределить на ремонты 16 придомовых территорий, 7 внутриквартальных проездов, 5 тротуаров и 3 парковок. На дворы планируют направить 255 миллионов рублей. Как подчеркнули на обсуждении бюджета, перечень территорий пока носит предварительный характер, приём заявок от управляющих компаний продлён до 1 февраля 2026 года. В следующем году придомовые парковки будут включены в минимальный перечень работ по благоустройству дворов, на что обратил внимание заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

На ремонт семи внутриквартальных проездов в проекте бюджета заложено 170 миллионов рублей, на обновление тротуаров — 166 миллионов, на обустройство парковок — 89 миллионов. Конкретные адресные списки объектов сейчас уточняются и будут сформированы с учётом поступающих заявок и приоритетов развития городской инфраструктуры.

В мэрии напоминают, что в текущем году в Сургуте удалось отремонтировать 15 дворов — больше, чем планировалось изначально. Всего в очереди на обновление числится 53 придомовые территории, и этот список ежегодно пополняется. Попасть в программу можно только по инициативе собственников: жители должны обратиться в свою управляющую компанию с соответствующим требованием, после чего УК направляет заявку в администрацию города.