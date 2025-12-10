16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
​В Сургуте сохранят школьные автобусы для детей дачников, на их работу в 2026 году направят 116 млн рублей

В Сургуте на подвоз детей с дач до школ и обратно бюджет потратит более 100 млн рублей

​В Сургуте сохранят школьные автобусы для детей дачников, на их работу в 2026 году направят 116 млн рублей
Фото А.Андронова

Администрация Сургута планирует в 2026 году выделить 116 миллионов рублей на организацию работы школьных автобусов для подвоза детей, проживающих в дачных массивах. Соответствующие расходы заложены в проекте городского бюджета, опубликованном для публичного обсуждения, сообщает stribuna.ru.

Как пояснила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина, школьные автобусы сегодня перевозят около 31% всех учащихся города. В основном речь идет о детях дачников, а также о школьниках из жилищных комплексов «Марьина гора» и «Голд фиш». В департаменте отмечают, что после открытия школы в этом районе необходимость подвозить оттуда детей отпадет.

В ходе обсуждения бюджета депутаты городской думы вновь подняли вопрос о целесообразности сохранения системы школьных перевозок. По их словам, затраты на подвоз детей ежегодно растут. Депутат Владимир Болотов в очередной раз предложил отказаться от школьных автобусов и вместо этого развивать общие автобусные маршруты для дачников, которыми могли бы пользоваться и школьники.

Однако в департаменте образования считают, что отмена школьных автобусов и переход на субсидирование регулярных маршрутов обойдутся бюджету дороже. Особенно в зимний период, когда пассажиропоток на дачные направления существенно снижается, и маршруты становятся экономически неэффективными. В этой связи принято решение в ближайшее время систему школьного подвоза сохранить.

При этом единой позиции среди депутатов нет. Часть народных избранников рассматривает школьные автобусы как важную социальную меру поддержки семей, проживающих вдали от школ. Другие, напротив, считают ситуацию несправедливой по отношению к тем детям, которые живут в пределах города и добираются до учебных заведений самостоятельно, в том числе из районов, где школ нет и приходится пользоваться обычным общественным транспортом.


Сегодня в 11:32, просмотров: 54, комментариев: 0
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdX4be7 реклама на siapress.ru 
