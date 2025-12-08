Власти Югры выделили Сургутскому району треть бюджета на расселение

Житель Югры обратился к губернатору округа Руслану Кухаруку с жалобой на ситуацию с аварийным жильем в поселке Федоровском Сургутского района. По его словам, значительная часть домов до сих пор не включена в программу расселения, несмотря на их состояние.

В ходе прямой линии глава региона отметил, что Сургутский район остается лидером в округе по объему аварийного жилья.

«Заявлений по аварийному жилью много не только из Федоровского, но и из других населенных пунктов Сургутского района. Это наш лидер по объему аварийного фонда: примерно треть всех таких домов в Югре находится именно там», – сказал Руслан Кухарук.

По словам губернатора, район получает около 30% всего финансирования окружной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Общий объем средств, предусмотренных на эти цели, составляет порядка 80 млрд рублей.

Руслан Кухарук подчеркнул, что работы по расселению продолжаются, в том числе в Федоровском, а с жителем, задавшим вопрос, ответственные ведомства свяжутся дополнительно для уточнения ситуации по конкретному дому.

Кроме того, глава региона отметил, что отдельное внимание при расселении во внеочередном порядке уделяется участникам СВО и членам их семей.