Как читатели siapress.ru относятся к финансовой помощи взрослым детям – результаты опроса

Совершеннолетние сыновья в России получают от матерей больше финансовой поддержки, чем дочери. Каждый перевод в пользу сыновей в среднем оказывается на 10% крупнее и достигает 6 321 рубля.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать, как обстоят дела с финансовой поддержкой взрослых детей в их семьях.

В настоящий момент на сайте в опросе приняли участие 82 человека. Их ответы распределились следующим образом:

Большинство читателей (35,4%) сообщили, что отправляют детям значительные суммы, без которых тем было бы сложно обойтись. Еще 30,5% помогают символически. Почти каждый пятый респондент (19,5%) признался, что не помогает взрослым детям финансово. Еще 14,6% участников отметили обратную ситуацию – в их семьях деньги переводят уже сами дети родителям.

Аналогичный опрос в телеграм-канале, в котором приняли участие 33 человека, показал: большая часть читателей (43%) помогают детям небольшими суммами, а 24% отправляют существенные деньги.

Не оказывают финансовую поддержку 18% участников, а еще 15% сообщили, что получают помощь от детей.

