​ В Сургуте продлили карантин для 1-8 классов

В Сургуте школьники с 1 по 8 классы продолжат обучение в дистанционном формате до 15 декабря включительно. Такое решение сегодня приняли на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета в связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, разобщение населения, в том числе детского – один из лучших способов предупреждения возможного распространения вирусных заболеваний на территории Сургута», − отметили в пресс-службе администрации.

При этом ученики 9-11 классов, которые готовятся к выпускным экзаменам, продолжат учиться очно. По информации властей, в школах созданы необходимые условия для безопасного образовательного процесса старшеклассников.

Жителям города рекомендовали на время ограничений сократить посещение мест массового скопления людей. В частности, сургутянам советуют по возможности отказаться от походов в торговые центры и кинотеатры.

Напомним, дистанционное обучение для учащихся с 1 по 8 классов в Сургуте было введено с 29 ноября.