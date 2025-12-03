В Сургуте продолжается подготовка города к новогодним праздникам

В Сургуте стартовала масштабная подготовка к новогодним праздникам – в этом году праздничное оформление охватит более 35 городских локаций. Специалисты уже приступили к монтажу световых конструкций, установке елей, декоративных фигур и созданию ледовых городков.

Тематика оформления в этом сезоне будет посвящена сказочным персонажам и символам наступающего года. Часть конструкций уже смонтирована на транспортных развязках по улицам Дзержинского, 50 лет ВЛКСМ, Маяковского, проспекту Ленина, а также в районе дворца культуры «Нефтяник».

Одновременно в городе устанавливают и главные новогодние ели. Самая высокая искусственная ель Сургута высотой 20 метров уже смонтирована на Центральной площади. В праздничном убранстве площадь станет одной из ключевых новогодних площадок, где традиционно проходят массовые гулянья, концерты и встречи Нового года.

«На Центральной площади и у Свято-Троицкого собораустановлены ели, которые начнут украшать на этой неделе. В текущем году закупили дополнительные гирлянды, которые разместят на улицах города. К оформлению города к празднику активно подключились градообразующие предприятия и представители малого бизнеса, которые устанавливают тематические украшения по своей инициативе», – подчеркнула замдиректора департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Сургута Елизавета Припутень.

Помимо световых фигур и елей, значимым элементом зимней инфраструктуры традиционно остаются ледовые городки. В этом году в Сургуте оборудуют восемь площадок по мотивам русских народных сказок и былин. Ледовые композиции появятся у Свято-Троицкого кафедрального собора, на Центральной площади и в сквере «Молодежный». Зимой здесь будут проходить тематические программы, фотосессии, семейные прогулки и детские активные игры.

Еще несколько локаций с ледовыми горками и скульптурами подготовят по улице Геологической, 10, в сквере «Геологов-Первопроходцев», на площади Советов, в поселке Дорожный и у Сургутского музыкально-драматического театра – в районе существующей детской площадки со стороны улицы Привокзальной. Тематика «Русские народные сказки и былины» сохранится: подобный формат оформления, использованный ранее, получил большой отклик у жителей, многие сургутяне специально приезжали на городские площадки, чтобы увидеть ледовые композиции и сфотографироваться.

В организации работ задействованы три подрядные организации: одна отвечает за световое оформление и установку декоративных фигур, две другие – за возведение ледовых городков. Все объекты светового оформления планируется установить и подключить к электроснабжению до 10 декабря. Работы ведутся в рамках двухгодичного муниципального контракта, который предусматривает не только монтаж, но и дальнейший ремонт и обслуживание световых фигур.

«При подготовке новогоднего оформления столкнулись с массовыми актами вандализма – металлические конструкции и гирлянды были серьезно повреждены после прошлого сезона. Ведем трудоемкий ремонт и восстановление оборудования. Работаем строго по графику, несмотря на сложности, и уверены, что город будет украшен в срок», – отметила исполнительный директор подрядной организации Елена Суглобова.Завершить возведение ледовых городков планируется к 21 декабря.

Еще одна неотъемлемая часть зимнего оформления города – катки. Для горожан будут работать шесть блок-боксов и хоккейных кортов по улицам 50 лет ВЛКСМ, Кукуевицкого, Энтузиастов, Московской, Мечникова и проспекту Комсомольскому. На четырех площадках организуют пункты проката коньков, что позволит покататься тем, у кого нет собственного инвентаря. Жители, приходящие со своими коньками, смогут посещать катки свободно: со вторника по пятницу – с 16:00, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 22:00. Понедельник определен как выходной день для технического обслуживания и подготовки льда.

Кроме дворовых и районных площадок, зимой будут работать катки на территории музея-заповедника «Старый Сургут», в городском парке культуры и отдыха, на лыжной базе «Снежинка», около арены «Титан» и возле торгового центра «РОСИЧ». При благоприятной погоде планируется, что все ледовые площадки откроются до 15 декабря.

При поддержке Администрации Сургута