Власти Сургута устанавливают новые остановки со светом, отоплением и видеонаблюдением

К началу декабря в Сургуте установили 143 остановочных павильона нового образца. Речь идет о стеклянных остановках, оснащенных освещением, инфракрасными обогревателями, электронными табло и системой видеонаблюдения, рассказала корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

По данным мэрии:

73 остановки уже подключены к электросети;

70 находятся в работе;

34 подключат до 5-6 декабря;

оставшиеся 36 ‒ до 25 декабря.

Электронными табло оснастили 156 остановок, при этом 60 информационных экранов пока не подключены ‒ их планируют ввести в эксплуатацию до конца декабря.

Все павильоны также оборудованы видеокамерами. По данным администрации, благодаря этому удается фиксировать случаи вандализма и устанавливать виновных.

Ориентировочная стоимость одного остановочного павильона составляет около 1,7 млн рублей.