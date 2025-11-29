16+
​Остались считанные дни: налоговая служба Сургута напомнила об уплате имущественных налогов до 31 декабря

В Сургуте завершается срок уплаты имущественных налогов

​Остались считанные дни: налоговая служба Сургута напомнила об уплате имущественных налогов до 31 декабря
Фото: ru.freepik.com

Сургутская налоговая служба призвала жителей города не откладывать уплату имущественных налогов: времени осталось совсем мало. Оплатить налог на имущество, землю и транспорт необходимо до 1 декабря включительно, напомнили инспекторы.

И. о. директора департамента финансов администрации Сургута Ирина Левина уточнила, что к имущественным налогам физических лиц относятся три вида платежей – налог на имущество, земельный и транспортный. В этом году городской бюджет ожидает поступления в размере 737 миллионов рублей, что составляет около 1,4% всех доходов муниципальной казны.

Налог на имущество физических лиц, земельный налог в полном объеме зачисляются в городскую казну. Отчисления от транспортного налога составляют 20 процентов от уплачиваемых сургутянами сумм, остальные средства идут в округ, пояснила Ирина Левина.

По словам представителя администрации, эти поступления непосредственно формируют возможности города: средства направляют на ремонт и содержание дорог, строительство, обслуживание социальных объектов, благоустройство дворов и общественных пространств. Часть налогов поступает в так называемый бюджет развития – именно он позволяет запускать новые городские проекты.

В этом году уведомления об уплате налогов получили более 200 тысяч сургутян – по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее в ИФНС по Сургуту рассказали в нашем эфире, как теперь будут взыскивать долги и почему важно оплатить налог до 1 декабря. Заместитель начальника инспекции Елена Трофимова отмечала, что горожанам начислили имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю. Из них 626 миллионов составляют транспортный налог, столько же – налог на имущество, и 107 миллионов – налог на землю.


Сегодня в 16:09
