ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
​Сургутский район принял первое выездное заседание коллегии депкультуры Югры и показал результаты инвестиций в культуру. Как это было?

Коллегия депкультуры Югры впервые провела выездное заседание в Сургутском районе

​Сургутский район принял первое выездное заседание коллегии депкультуры Югры и показал результаты инвестиций в культуру. Как это было?
Фото и видео: администрация Сургутского района

Сургутский район стал площадкой первого выездного заседания коллегии департамента культуры Югры. Формат признали успешным, и в округе рассчитывают сделать такие выезды традиционными. Об этом стало известно во время мероприятия, где глава Сургутского района Андрей Трубецкой представил гостям итоги инвестиций в социальную и культурную сферу.

«В период с 2020 по 2025 год расходы на эту отрасль составили 2 млрд 442 млн рублей. Из них 1 млрд 394 млн рублей или 57% от общей суммы – средства муниципалитета. За это время появились такие объекты, как культурно-досуговый центр в Барсово, был достроен и открыт Районный центр культуры в Белом Яре, введен КДЦ в Солнечном, проложена тропа «ЧелоВечность» на Барсовой горе, там же сейчас завершается строительство музея», − поделился глава района.

Он также добавил, что за последние годы был выполнен капитальный ремонт библиотек в Русскинской, Высоком Мысе и других поселениях. Более того, чуть больше месяца назад Белоярской детской библиотеке было присвоено имя Сергея Михалкова.

«В учреждениях есть возможность взять на руки не только печатные издания, но и пользоваться сервисом электронных книг – совершенно бесплатно. Так, муниципалитет в шестой раз признан самым читающим районом Югры по итогам 2024 года», − обратил внимание Трубецкой.

Кстати, ранее Сургутский район закупил книги на миллионы рублей для 13 поселений.

Глава района подчеркнул, что достижение таких результатов стало возможным благодаря системной работе. Несмотря на то, что большая часть расходов − это средства местного бюджета, муниципалитет активно ищет новые модели и источники финансирования. Среди них − концессии, в том числе муниципальная, партнерство с недропользователями, привлечение средств регионального и федерального уровней.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер отметила, что выбор площадки для первого выездного заседания был сделан именно благодаря опыту Сургутского района.

«Здесь я хочу отметить и комплексный системный подход во всей сфере социального развития: это и очень развитая инфраструктура, командная работа, участие первого лица Андрея Александровича Трубецкого, который всегда приезжает на мероприятия социальной сферы, и сегодня рассказал об опыте развития социальной сферы Сургутского района. Для себя подчеркнули очень много интересных кейсов и интересных подходов, которые сегодня реализует Сургутский район», − заявила замгубернатора.

На коллегии также представили ключевые достижения отрасли за последний год. Среди них:

  • запуск Совета директоров детских школ искусств;
  • реализация проекта «Гастрольная карта Югры», благодаря которому прошло более 300 мероприятий;
  • развитие программы «Культурное сотрудничество», объединившей Югру, Ямал и Тюменскую область;
  • привлечение специалистов в сельские учреждения по программе «Земский работник культуры»;
  • рост доли участников Пушкинской карты до 65,5% в 2025 году;
  • победа 38 проектов в грантовом конкурсе губернатора Югры (более 60 млн рублей) и 11 проектов в первом конкурсе ПФКИ (свыше 16 млн рублей).

Завершилась работа коллегии посещением ключевых объектов Сургутского района: Барсовой горы, музея Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова в Русскинской, школы цифровых видов спорта в Белом Яре и других площадок.


Сегодня в 14:04, просмотров: 58, комментариев: 0
