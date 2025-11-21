16+
Следственный комитет возбудил уголовное дело по следам отравления студентов политехнического колледжа

В Сургуте после отравления студентов политехнического колледжа возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по следам отравления студентов политехнического колледжа
Фото sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента со студентами Сургутского политехнического колледжа, госпитализированными с признаками отравления. Производство начато по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет sitv.ru.

В СК России сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. «Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту отравления учащихся в одном из учебных заведений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: в СМИ сообщается, что в Сургуте в одном из учебных заведений произошло массовое отравление студентов. Отмечается, что ранее поступали жалобы на работу столовой образовательного учреждения», — указано в сообщении.

Ранее в больницу доставили порядка 10 студентов, проживающих в общежитии, которые пожаловались на недомогание. Колледж временно закрыт, занятия переведены в дистанционный формат.

О проверке «по факту массового заболевания учащихся» заявила также прокуратура Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:56
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

