В Сургуте после отравления студентов политехнического колледжа возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента со студентами Сургутского политехнического колледжа, госпитализированными с признаками отравления. Производство начато по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет sitv.ru.

В СК России сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. «Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту отравления учащихся в одном из учебных заведений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: в СМИ сообщается, что в Сургуте в одном из учебных заведений произошло массовое отравление студентов. Отмечается, что ранее поступали жалобы на работу столовой образовательного учреждения», — указано в сообщении.

Ранее в больницу доставили порядка 10 студентов, проживающих в общежитии, которые пожаловались на недомогание. Колледж временно закрыт, занятия переведены в дистанционный формат.

О проверке «по факту массового заболевания учащихся» заявила также прокуратура Югры.