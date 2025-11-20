Экс-глава Сургута подключился к выработке решения до недостроенному зданию морга

Бывший глава Сургута Александр Сидоров принял участие в заседании комитета Думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу, где представил интересы Сургутского государственного университета как председатель попечительского совета СурГУ. Об этом рассказал председатель думы города Александр Олейников. Депутаты обсуждали возможность приватизации недостроенного здания «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в мкр 31А» с учетом документов территориального планирования и альтернативного варианта размещения Сургутского медицинского колледжа на участке рядом с университетом.

Речь идет о попытке решить сразу две городские проблемы. Сейчас Сургутский медицинский колледж располагается в приспособленном здании детского сада: его мощности рассчитаны на 300 человек, в то время как обучаются 900. Одновременно в городе с 1990-х годов остается проблемным объект незавершенного строительства. Здание в 31А возводилось «Сургутстройтрестом» с 1998 по 2005 годы за счет субсидий окружного и местного бюджетов, однако из-за прекращения финансирования в 2012 году объект был законсервирован. Уровень готовности здания составляет 61%.

Александр Сидоров предложил снести недострой до фундамента и построить на этом месте новое здание для Сургутского медицинского колледжа. При этом СурГУ, в состав которого входит колледж, относится к полномочиям округа, тогда как земельный участок и объект незавершенного строительства находятся в собственности города. Это требует ответа на ряд вопросов: подходят ли существующие конструкции под возведение нового корпуса и какие юридические механизмы возможны для передачи участка и недостроя на окружной уровень.

По итогам обсуждения депутаты решили вернуться к вопросу после получения результатов технической экспертизы фундамента, а также обратной связи от профильных департаментов округа по возможному механизму передачи объекта незавершенного строительства.