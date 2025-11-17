Аналитики рассказали о ценах на востребованные и премиальные квартиры в ХМАО

Жителям Югры сегодня доступны квартиры в широком диапазоне цен − от трех до 30 млн рублей. Это следует из анализа актуальных объявлений на «Авито Недвижимости». Эксперты сервиса сравнили стоимость типовых однокомнатных квартир, объектов бизнес-класса и элитного жилья, чтобы показать структуру рынка региона в 2025 году.

«В целом рынок недвижимости ХМАО демонстрирует широкий диапазон предложений: от доступных и функциональных квартир стоимостью около трех млн рублей до редких дизайнерских объектов премиум-класса за 30 млн рублей. В регионе растет интерес к просторным квартирам с индивидуальными решениями и возможностью жить с комфортом в условиях сурового климата», − говорится в исследовании.

Самый популярный формат − однокомнатные квартиры площадью около 39 кв.м. Средняя стоимость таких вариантов составляет 3,2 млн рублей. Это, как правило, панельные дома с открытой парковкой и детской площадкой во дворе, расположенные рядом с магазинами и остановками. Планировка стандартная: кухня примерно восьми кв.м, совмещенный санузел, балкон. Как отмечают специалисты, такие квартиры чаще всего выбирают для первого самостоятельного жилья или сдачи в аренду.

Двухкомнатные квартиры площадью почти 70 кв.м в среднем стоят 7,4 млн рублей. По словам экспертов «Авито», в таких квартирах обычно выполнен косметический ремонт, предусмотрен раздельный санузел, а кухня-гостиная занимает около 14 кв.м. Кирпичные дома в этом сегменте ценят за тепло и звукоизоляцию − важные качества для северного климата, отмечают аналитики.

Среди объявлений в сегменте бизнес-класса выделяется квартира площадью 133 кв.м стоимостью 28,8 млн рублей. Это полностью готовое к проживанию пространство, оформленное по проекту архитектора Сергея Рычкова: панорамные окна, виды на кедровый лес, система подогрева пола, премиальная техника, лоджия и балкон. Покупатель получает квартиру с мебелью, а также доступом к подземному паркингу.

Самое дорогое предложение в регионе − четырехкомнатная квартира площадью более 236 кв.м в Сургуте за 30 млн рублей. Из описания известно, что это жилье с потолками до восьми метров, витражными окнами, французским камином и отделкой из натурального дерева. В квартире установлена система кондиционирования и собственный котел отопления. В стоимость включены гараж, кладовая и мебель ручной работы. Дом кирпичный, с закрытой территорией и крытым паркингом.

Кстати, редакция СИА-ПРЕСС продолжает рубрику про самые дорогие и самые дешевые квартиры, выставленные на продажу в Сургуте. Мы собрали топ-5 с каждой стороны ценового спектра − в нашем обзоре.