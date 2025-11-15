Депутаты Сургута приняли участие в общественной приемке новой детской площадки

В Сургуте состоялась общественная приёмка новой детской площадки в парке микрорайона 20А, построенной в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Акты о приёмке подписали депутат Владимир Клишин, возглавляющий в Думе города комитет по городскому хозяйству, и его заместитель по комитету депутат Богдан Гужва.

Комментируя событие, Владимир Клишин напомнил, что впервые побывал на этой территории в 2016 году: «Мы с жителями проводили здесь субботник и вывезли три самосвала мусора. Здесь был сплошной лес и свалка, стояли какие-то стихийные шашлычные, окруженные горами мусора. Впечатление было удручающие. Жители жаловались, что по парку страшно ходить… И сегодняшнее преображение территории впечатляет…»

Богдан Гужва отметил важность применения современных решений при благоустройстве общественных пространств: «Сейчас детские площадки современные и радуют глаз. Чем больше таких качественных площадок для наших детей, тем больше радости для них».