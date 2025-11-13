В Совете Федерации потребовали ускорить строительство ж/д вокзала в Сургуте

Делегация Югры в Совете Федерации сообщила о срыве сроков и нулевой готовности строительства железнодорожного вокзала в Сургуте, которое должна была обеспечить РЖД ещё в 2024 году. По словам заместителя губернатора Азата Ислаева, после сноса основного здания компания установила временный павильон, не отвечающий требованиям безопасности, пишет stribuna.ru. «В Сургуте уже 2 года как нет здания вокзала, оно снесено. Во временном помещении площадью 600 квадратных метров осуществляется досмотр всех пассажиров. Конечно, это практически невозможно1 миллиона человек в год», — приводит слова господина Излаева телеграм-канал «Транспортный цех».

За годы простоя стоимость проекта выросла до 7,9 млрд рублей. В соответствии с соглашением между правительством Югры и РЖД финансирование делится поровну. При этом окружные средства, по словам Ислаева, с 2022 года «заморожены» и не осваиваются, поскольку РЖД не выполняет обязательства.

Заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов филиала РЖД Виктор Буряк заявил, что компания завершит каркас и перекроет второй этаж в текущем году. Делегация округа усомнилась в этих сроках: «Коллеги из РЖД, к сожалению, не отличаются динамикой в финансировании стройки. Объект по-прежнему пребывает в нулевой стадии», — отметил Азат Ислаев. Югра готова увеличить финансирование, но считает необходимым федеральный контроль хода работ.

Совет Федерации поддержал доводы региона. Председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов рекомендовал сенатору от Югры Наталье Комаровой провести совещание с РЖД в ходе «Транспортной недели». Сенаторы намерены искать пути ускорения строительства сургутского вокзала.