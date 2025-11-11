Торги по передаче ядра центра Сургута в КРТ состоятся 11 декабря

В Сургуте стартовал прием заявок на конкурс по реализации проекта комплексного развития территории Ядра центра города. Заявки принимаются до 5 декабря включительно.

«Начальная цена лота — 16,5 млн рублей. Минимальные затраты на реализацию проекта — 1,3 млрд рублей. Торги пройдут 11 декабря. Победитель будет определен до середины декабря с последующим заключением договора. Участники должны подтвердить финансовую состоятельность, включая банковскую гарантию в двукратном размере от окончательной цены торгов. Документация по планировке территории будет утверждена с указанием сроков строительства жилых и социальных объектов», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Иван Сорич.

После подготовки единого проекта инвестор вынесет его на публичные слушания. Срок реализации — 15 лет, предусмотрены поэтапный контроль и штрафные санкции за невыполнение обязательств. Проект КРТ включает строительство жилых домов и социальных объектов, в том числе школы-детского сада и здания Театра актера и куклы «Петрушка», а также благоустройство береговой зоны и набережной с учетом водоохранных мероприятий и согласований с федеральными органами. Социальные объекты проектирует инвестор с последующей передачей администрации города для дальнейшей реализации.