​В Сургуте вводится «Пересадочный» тариф: одна бесплатная пересадка за 45 минут

В Сургуте начинает действовать тариф «Пересадочный» для пассажиров муниципального транспорта, рассказывает администрация города. Льгота применяется при оплате проезда банковской картой или социальной транспортной картой прямо в салоне автобуса.

По условиям тарифа, в течение 45 минут с момента оплаты первой поездки пассажир может выполнить одну бесплатную пересадку на другой муниципальный маршрут с регулируемым тарифом. Если интервал между первой и второй оплатой превышает 45 минут, повторная поездка оплачивается по действующему тарифу как обычная.

Важное ограничение: воспользоваться «Пересадочным» тарифом нельзя при пересадке на автобус того же самого маршрута — бесплатная пересадка доступна только при смене маршрута.

Новый порядок призван сделать городские поездки удобнее и дешевле при смене направления в пути, особенно на маршрутах с пересадочными узлами. Пассажирам рекомендуют прикладывать один и тот же способ оплаты при первой и второй посадке, чтобы система корректно распознала право на бесплатную пересадку.