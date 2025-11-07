В Сургуте завершены осенние работы по уходу за зелеными насаждениями

В Сургуте подвели итоги осенних работ по уходу за зелёными насаждениями. Как сообщил глава города Максим Слепов, специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство» совместно с горожанами в этом году провели масштабное озеленение, а также выполнили комплекс сезонного ухода за деревьями и кустарниками.

Обязательная часть работ — санитарная и формовочная обрезка. Только в октябре городские службы обрезали 569 тополей на ключевых магистралях: проспектах Пролетарский и Набережный, улицах 30 лет Победы, Маяковского, 50 лет ВЛКСМ, Энергетиков и Энтузиастов. Специалисты удаляют сухие и поломанные ветви, корректируют разросшиеся кроны, если они перекрывают свет или создают угрозу для коммуникаций, а также проводят выборочное удаление больных деревьев.

Глава подчеркнул, что такая работа повышает безопасность пешеходов и водителей, продлевает «жизнь» зелёных насаждений и улучшает внешний вид городских улиц. Кроме того, формовочная обрезка помогает снизить риск обрушения ветвей в ветреную погоду и в период снегопадов.

«Делаем Сургут ещё более зелёным и уютным», — резюмировал градоначальник.