Бесплатная стоянка у аэропорта Сургута станет недоступна по пятницам

С 1 ноября в аэропорту Сургута действует новый режим работы бесплатной стоянки перед въездом на привокзальную площадь: суббота-четверг стоянка открыта, а по пятницам – закрыта на профилактику. В этот день, с 08:00 до 17:00, автомобили оставлять на территории нельзя, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Водителей также просят не парковаться на газонах и зеленых зонах – все машины, находящиеся в зоне стоянки во время профилактики, будут эвакуированы.

Ранее мы писали, что движение транспорта на территории аэропорта Сургута будет регулироваться с помощью новых дорожных знаков. Среди них – указатели «Зона с ограничением стоянки» с табличками «Работает эвакуатор» и «Время ограничения 08:00-17:00 (пятница)».