Специалисты Горводоканала проведут работы на участке по улице Островского в Сургуте

Горводоканал Сургута сообщил о плановых работах на сетях водоснабжения, которые пройдут ночью 18 ноября. С 01:00 специалисты временно отключат участок водовода диаметром 200 мм по улице Островского – от водоколонны на улице Трубной, 16 до водоколонны на Нефтеюганском шоссе, 27/1.
Работы связаны с ремонтом пожарного гидранта ПГ-35. На время ремонта без холодного водоснабжения останутся несколько объектов и жилых домов:
- ул. Индустриальная, 24,
- ул. Трубная, 5/1, 5/2, 5/3, 16, 18,
- ул. Трудовая, 2,
- ПВНС-47, котельная №21, ЦТП-47,
- пожарные гидранты №34 и №35,
- пожарная часть ПСЧ-41.
Запуск водовода будет произведен после лабораторных исследований качества воды. Если показатели окажутся неудовлетворительными, систему промоют повторно.
Жителей ближайших домов предупреждают о возможном кратковременном ухудшении качества холодной воды.
В случае проблем с водой сургутянам рекомендуют обращаться в диспетчерские свои управляющих компаний или в Горводоканал. Это можно сделать двумя способами: по телефону 45-65-44 (круглосуточно) и через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте Горводоканала.