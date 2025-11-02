Специалисты Горводоканала проведут работы на участке по улице Островского в Сургуте

Горводоканал Сургута сообщил о плановых работах на сетях водоснабжения, которые пройдут ночью 18 ноября. С 01:00 специалисты временно отключат участок водовода диаметром 200 мм по улице Островского – от водоколонны на улице Трубной, 16 до водоколонны на Нефтеюганском шоссе, 27/1.

Работы связаны с ремонтом пожарного гидранта ПГ-35. На время ремонта без холодного водоснабжения останутся несколько объектов и жилых домов:

ул. Индустриальная, 24,

ул. Трубная, 5/1, 5/2, 5/3, 16, 18,

ул. Трудовая, 2,

ПВНС-47, котельная №21, ЦТП-47,

пожарные гидранты №34 и №35,

пожарная часть ПСЧ-41.

Запуск водовода будет произведен после лабораторных исследований качества воды. Если показатели окажутся неудовлетворительными, систему промоют повторно.

Жителей ближайших домов предупреждают о возможном кратковременном ухудшении качества холодной воды.

В случае проблем с водой сургутянам рекомендуют обращаться в диспетчерские свои управляющих компаний или в Горводоканал. Это можно сделать двумя способами: по телефону 45-65-44 (круглосуточно) и через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте Горводоканала.