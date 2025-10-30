16+
​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

1 ноября

«Ночь искусств» в краеведческом музее

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, первый и второй этаж, малый зал. Время: с 17:00 до 21:00.

В Музейном центре горожане познакомятся с исторической экспозиции «Город С», а затем смогут проверить свои знания о родном крае на интеллектуальной викторине «И это все ‒ Югра!». Помимо этого, в программе вечера: экспозиция «Льется музыка», интерактивная игра «33 оборота», большая игровая программа «Мемо», «О, счастливчик!» и «По нотам», а также различные мастер-классы.

Место проведения: Купеческая усадьба «Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: с 17:00 до 21:00.

В это время любители русской культуры познакомятся с экскурсией «Женские штучки», с особенностями женского гардероба конца XIX ‒ начала XX века. Также на мастер-классах участникам покажут, как создать модные бусы и русскую обрядовую куклу «Капустка».

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1, большой и малый зал. Время: с 17:00 до 20:00.

Взрослые и дети перенесутся в героическую эпоху 1611-1612 годов. Во время мастер-класса «Россия ‒ дружная семья» все желающие смогут создать яркую поздравительную открытку техникой аппликации.

Телефон для справок: 23-85-66, 90-77-34. Цена билета: от 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

«Ночь искусств в Художественном»

Место проведения: Сургутский Художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: с 18:00 до 21:00.

Посетителей порадуют насыщенной программой, в числе которых: поэтическая экскурсия по выставке Виктора Бухарова с участием актеров Сургутского музыкально-драматического театра, арт-встреча с сургутским художником А. Александровым, популярные настольные игры, а также выставки, интерактивные экскурсии для детской и взрослой аудитории, игровые занятия и творческие мастер-классы.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 250 рублей, взрослый ‒ 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музыкальная программа проекта QUADRO «Квартет потусторонних мелодий»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В этот вечер в Невесомости выступит местный струнный квартет «Quadro». Ребята исполнят мистическую музыку, которая идеально сочетает в себе высокое искусство и поп-культуру.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 600 рублей, в день мероприятия ‒ 800 рублей. 16+

2 ноября

«Ночь искусств» в «Старом Сургуте»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 17:00 до 21:00.

Детей и взрослых ждет увлекательная программа, которая погрузит их в атмосферу искусства и культуры: квест «Эхо веков», посиделки в чуме с настольными играми, мастер-классы, а еще ‒ встреча за чашкой таежного чая.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей. 0+

«Ночь искусств» в Историческом парке

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: с 18:00 до 23:00.

В рамках акции жителей и гостей Сургута ждут несколько экспозиций исторического парка, спектакль по повести Н. В. Гоголя «Портрет» от московского артиста Дмитрия Воздвиженского от театра Перпендикуляр, встреча и открытие выставки фотохудожника Павла Куна, а также мастер-классы, танцевальные батлы, настольные и ретро-игры и многое другое.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: 500 рублей. 6+

3 ноября

Спектакль «Большое ухо»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Главная героиня ‒ девочка Соня, потерявшая в детстве слух, учится жить «по-новому», рассказывая о своих трудностях и переживаниях, с которыми ей прошлось столкнуться.
Спектакль выполнен в стиле комиксов, что делает его легким и современным, несмотря на серьезную тему. Спектакль основан на реальных рассказах из жизни детей и взрослых, потерявших частично или полностью слух.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь искусств» в «Стерхе»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 15:00 до 20:00.

Сургутяне всех возрастов могут посетить выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, арт-занятия по созданию оригинальных сувениров из различных материалов в различных техниках.

Также в этот день в исполнении хора мальчиков и юношей прозвучат духовные и классические произведения. Театральная студия и маленький студенческий театр представят этюды и зарисовки. А для семейной аудитории проведут увлекательную викторину «Культурный код» о традициях и культуре народов России.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь искусств» в «Порту»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 18:00 до 21:30.

Посетителей ждет незабываемая, познавательная и насыщенная программа: выступления творческих коллективов Городского культурного центра «Шатлык» и «Ватан», мастер-классы, иммерсивное путешествие по подводному миру «Спасаем радость» с Лингва-центром, импрессионистские опыты с цветом, музыкальное выступление с Дарьей Дзюненко и Александром Камышановым, а также семейная викторина и воркшоп «Эмоции: понять, принять, управлять» с Дианой Филатовой.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

4 ноября

Концерт Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха «Виртуозы Якутии»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 19:00.

На сцене Сургута выступит государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия). В составе ансамбля 10 молодых скрипачей.В репертуаре ансамбля более 170 произведений разных эпох, жанров и стилей. Коллектив исполнит: П. Сарасате «Цапатеадо», П. И. Чайковский «Тройка. Ноябрь из цикла «Времена года», Дж. Россини «Соната №3», Е. Тазетдинов «Лучи солнца» и несколько других композиций.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 900 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


