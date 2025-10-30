В Сургуте отремонтируют административное здание на улице Маяковского

«К цели мы идем, но фиксируем, что подача документов в госэкспертизу назначена на февраль, а средства на строительно-монтажные работы предусмотрены в проекте бюджета на 2025-2027 годы», − отмечал народный избранник.

В Думе Сургута вопрос реконструкции здания на Маяковского, 15 поднимается не впервые. Еще в конце прошлого года на профильном комитете стало известно, что подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта. Тогда же Богдан Гужва предлагал откорректировать дорожную карту проекта:

«Такое здание содержать ежемесячно − это существенные бюджетные вливания. И они постоянно растут. Кто-то за это должен нести ответственность», − заявил депутат.

Заместитель председателя комитета Думы Сургута по городскому хозяйству Богдан Гужва обратил внимание на то, что задержка реализации проекта тянет за собой дополнительные расходы из городского бюджета. По его словам, на содержание и охрану пустующего здания ежегодно выделяются значительные суммы, а департаменты, которые должны там разместиться, по-прежнему работают в арендованных помещениях.

Вопрос капитального ремонта здания на Маяковского имеет десятилетнюю историю. Ещё в 2014 году условия труда сотрудников ряда департаментов признали небезопасными, а помещения − аварийными. Подразделения мэрии перевели в арендованные площади на улице Гагарина, где они работают до сих пор. Все эти годы город несёт расходы на аренду, параллельно обсуждая будущую реконструкцию здания на Маяковского, 15.

Ориентировочная стоимость работ − чуть более 200 млн рублей, средства заложены в городском бюджете. Окончательная цена будет определена после получения заключения экспертов. «После получения заключения о проверке достоверности мы предполагаем, что аукционная документация будет готова ориентировочно в конце ноября − начале декабря, и тогда будет объявлен конкурс. Ориентировочные сроки выполнения работ − первый квартал 2026 года. Такие даты обусловлены тем, что по результатам госэкспертизы может потребоваться увеличение объема финансирования в утвержденном бюджете. Учитывая все процедурные моменты, мы планируем объявить аукцион примерно в феврале», − рассказала исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Эльвира Рахматуллина .

В Сургуте в 2026 году стартует капитальный ремонт здания администрации на улице Маяковского. Как сообщили на заседании профильного комитета думы, подрядная организация завершила проект реконструкции − с годичным опозданием. Сейчас документация проходит государственную экспертизу, сообщает sitv.ru.

Капремонт здания администрации Сургута на Маяковского начнется в 2026 году. На это потратят 200 миллионов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен