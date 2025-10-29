Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с ОРВИ в Сургуте

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Сургуте остается стабильной и находится под контролем. На 43-й неделе в городе чаще всего за медицинской помощью обращались дети − они составили более 70% всех заболевших, рассказала siapress.ru заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Югре Елена Пинженина.

Больше всего случаев регистрируется среди школьников от 7 до 14 лет − 35% от всех обращений. На втором месте − дети от 3 до 6 лет (31%), на третьем − малыши до двух лет (24%).

«Ситуация по ОРВИ на территории города стабильная, контролируемая. Мы даже можем сказать о снижении некоторых показателей по сравнению с предыдущей неделей», − подчеркнула Пинженина.

Исполняющая обязанности заместителя главного врача поликлиники №1 Екатерина Нищетенко подтвердила, что текущий уровень заболеваемости ниже, чем ожидалось.

«Ситуация предсказуемая, ежегодная. Специфических жалоб нет — температура, слабость, боль в горле, насморк. Сейчас мы отмечаем даже снижение числа заболевших. Вакцинация началась еще в августе и продолжается. Вакцина российская, уже зарекомендовала себя. Она сть в наличии, безопасна для всех возрастных групп, включая детей с шести месяцев и беременных женщин», − рассказала врач.

На сегодняшний день в Сургуте привито более 160 тысяч человек, из них около 90 тысяч взрослых и более 70 тысяч детей. В числе привитых − свыше 700 беременных женщин.

Вакцинация проводится бесплатно, в наличии достаточно препаратов для всех категорий − взрослых, детей и будущих мам. Привиться можно в поликлиниках, образовательных учреждениях или прямо на рабочем месте − при формировании группы медики готовы выезжать в организации.

«Есть такие граждане, у которых есть медицинский отвод, например, слишком маленькие дети не могут привиться. Следовательно, нужно в домашних условиях создать хорошую иммунную прослойку, чтобы защитить человека от встречи с возбудителем. Следовательно, максимально привить окружение, которое находится возле маленького ребенка или же взрослого человека, который в силу своего состояния здоровья на сегодняшний день не может привиться», − указала Елена Пинженина.

Она также обратилась к родителям с просьбой не приводить в школу или детский сад детей с признаками заболевания.

«Если у ребенка насморк, боль в горле, кашель, температура − его нельзя отправлять в сад или школу. Сейчас действуют и пришкольные лагеря, и кружки, но туда тоже нельзя приводить заболевших. Это не только может ухудшить состояние ребенка, но и создать риск заражения других детей», − отметила специалист.

Сургутянам напомнили, что помимо вакцинации важно соблюдать простые меры профилактики − чаще проветривать помещения, мыть руки, использовать антисептики, избегать переохлаждения и при первых признаках заболевания обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.